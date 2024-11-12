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Nusaybin'de TIR Kazası: İki Büyükbaş Hayvan Hayatını Kaybetti

Nusaybin'de TIR Kazası: İki Büyükbaş Hayvan Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesindeki iki büyükbaş hayvan öldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesindeki 2 büyükbaş öldü.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi, uluslararası İpekyolu üzeri kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, ongole cinsi sığır taşıyan 63 E 1155 plakalı TIR, bariyerlere çarptı. Kazada, yola savrulan dorsedeki büyükbaşlardan 2'si öldü. Yaklaşık 30 hayvan da yolda ilerleyip, çevredeki tarlalar ile köy yakınlarına kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaçan hayvanlar ekiplerin de yardımıyla yakalanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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