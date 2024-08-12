Nusaybin'de TIR Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı Güneş Akad (45), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Güneş Akad isimli kadına, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen yabancı plakalı TIR çarptı. Kadın metrelerce savrulurken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Akad'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akad'ın cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.