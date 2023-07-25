Nusaybin'de teröristler kendini patlattı: 1 ölü, 1 sağ ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin bir eve operasyonu sırasında yakalanacağını anlayan terör örgütü üyesi kendisini patlattı. Teröristlerden 1'i ölü, 1'i sağ ele geçirildi.

Nusaybin'de yakalanacağını anlayan teröristler kendini patlattı: 1'i ölü, 1'i sağ ele geçirildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin bir eve operasyonu sırasında yakalanacağını anlayan terör örgütü üyesi kendisini patlattı. Teröristlerden 1'i ölü, 1'i sağ ele geçirildi.

Nusaybin ilçesine bağlı Yenituran Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bir evde teröristlerin saklandığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, bölgenin giriş ve çıkışlarını zırhlı araçlarla kapattı. Daha sonra belirlenen eve giren ekiplerin çalışması sırasında terör örgütü YPG üyeleri kendinlerini patlattı.

Operasyonda teröristlerden 1'i ölü, 1'i sağ ele geçirildi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.