Nusaybin'de Teröristler Kendini Patlattı: 1 Ölü, 1 Sağ Ele Geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda yakalanacağını anlayan teröristler kendini patlattı. Patlamada teröristlerden 1'i öldü, 1'i sağ ele geçirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.