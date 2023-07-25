Nusaybin'de Teröristler Kendini Patlattı: 1 Ölü, 1 Sağ Ele Geçirildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda yakalanacağını anlayan teröristler kendini patlattı. Patlamada teröristlerden 1'i öldü, 1'i sağ ele geçirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda yakalanacağını anlayan teröristler kendini patlattı. Patlamada teröristlerden 1'i öldü, 1'i sağ ele geçirildi.
Yenituran Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bir evde, teröristlerin saklandığı ihbarını alan Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bölgenin giriş ve çıkışlarını zırhlı araçlarla kapattı. Eve operasyon düzenleyen ekipleri gören terör örgütü YPG üyeleri yakalanacaklarını anlayınca kendilerini patlattı. Patlamada teröristlerden 1'i ölü, 1'i sağ ele geçirildi.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. - MARDİN