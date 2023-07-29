Nusaybin'de Terör Şüphelileri Serbest Bırakıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör şüphesi ile gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.

25 Temmuz'da Nusaybin ilçesi Sakarya Caddesi'nde şüpheli hareketleri bulunan kadın polise ihbar edildi. Şüphelinin ikametine özel harekat ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensubu kadın kendini el yapımı bomba ile imha etti. Örgüt mensubu kadının girdiği evin eski Nusaybin DBP Eş Başkanı Bedia A.'ya ait olduğu tespit edildi. İkamette yapılan aramada, 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi. Doküman incelemesinde, Nusaybin ilçesindeki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik çok sayıda keşif çalışmasına ait notlar elde edildi. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında Nusaybin eski DBP Eş Başkanı Bedia A.'nın da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri ilk gün, aynı aileden olan 5 kişi ikinci gün serbest bırakılırken, Bedia A. ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusu yapılan Bedia A., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN