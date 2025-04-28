Nusaybin'de Tanker Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan bir tanker devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerdeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muhammed Miraç Sidar (52) idaresindeki 47 ADG 259 plakalı tanker, Duruca Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Sidar hayatını kaybetti, araçta bulunan Muhammed Yusuf İmrak (19) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel