Nusaybin'de Taciz Şüphelisi Aranıyor

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ekmek almaya giden 13 yaşındaki kız çocuğunu takip ederek yolunu kesen, para karşılında 'evcilik oyunu' oynamayı teklif eden ve güvenlik kameralarına yansıyan taciz şüphelisi, polis tarafından aranıyor. Şüphelinin görüntülerinin 2 kez kriminal laboratuvara gönderilmesine rağmen kimliğinin tespit edilemediğini belirten baba Mesut A., "Adam ısrarla takip etmiş. Görüntüleri izledim, önce iki kızı takip ediyor, sonra kızımın peşine takılıyor. Bu adam çok kararlı bir şekilde kötülük yapmaya karar vermiş. Mutlaka bir çocuğa zarar verecek. Elimden geleni yaptım, suç duyurusunda da bulundum. Herhangi bir çocuğa zarar vermeden bu adam bulunsun" dedi.

Nusaybin ilçesinde erkek şüpheli, geçen yıl ekim ayında Kışla Mahallesi Kale Sokak'ta takip ettiği 13 yaşındaki B.A.'yı bir inşaatın önünde durdurarak, iddiaya göre 'Gel sana para vereyim, evcilik oyunu oynayalım. Kazanırsan sana para vereceğim' dedi. 'Hayır ben seni tanımıyorum' yanıtını almasına rağmen ısrarla takip etmeyi sürdüren şüpheli, kız çocuğunun annesi Sadiye A.'nın kızının yabancı biriyle konuştuğunu görmesi ve eve çağırmasıyla telefonla görüşüyormuş gibi yaparak bölgeden uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Durumu ailesine anlatması üzerine babası Mesut A. polise giderek, şikayetçi oldu. B.A.'nın pedagog eşliğinde ifadesi alınarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla iki kez kriminal laboratuvara gönderildi.