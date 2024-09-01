Nusaybin'de Tabancayla Vurularak Öldürülen Kişinin Cesedi Bulundu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Ferit Atay'ın (45), yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş cesedi bulundu.

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çağlar Mahallesi mevkisinde dün gece saatlerinde yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğü ve Ferit Atay olduğu belirlendi. Atay'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.