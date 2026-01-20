MSB'den sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin'deki kapalı sınır kapısında terör örgütü sempatizanlarının sınır geçme teşebbüsünde bulunduğunu ve Türk bayrağına saldırdığını açıkladı. Konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel