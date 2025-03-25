Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti

CHP, İBB'de İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi netleştirdi
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

"Senin alnını karışlamayan namerttir"
Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

Özel'in boykot çağrısı yaptığı yerde bakan ve vali kahve içti
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda kişi için tutuklama kararı

Nusaybin'de Silahlı Kavga: 7 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kışla Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title