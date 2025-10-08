Nusaybin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla yasa dışı silah alım-satım ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, tabanca, kurusıkı tabanca, 23 av tüfeği kartuşu, 13 tabanca fişeği, uzun namlulu silah parçaları, 420 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.