Nusaybin'de Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Nusaybin'de Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Devrim Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. H.K. (44), otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. H.K. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
