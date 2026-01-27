Mardin'de şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Turgutlu Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kaza sonrası araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır hasar gördü.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel