NUSAYBİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE BİRÇOK CADDE VE SOKAK SUYLA DOLDU - Haberler

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NUSAYBİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE BİRÇOK CADDE VE SOKAK SUYLA DOLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat süren yağışlar birçok cadde ve sokak suyla doldu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Vatandaşların kimi suyun çekilmesini beklerken kimi de su birikintilerinin içinden geçerek yoluna devam etti. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Su, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tıkanan mazgal kapakları da temizlenerek yağmur suyunun çekilmesi sağlandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

su, Güncel, Haberler

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