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Nusaybin'de Polis Memuruna Çarpan Sürücü Gözaltına Alındı

Nusaybin'de Polis Memuruna Çarpan Sürücü Gözaltına Alındı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, yola kapan atan polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polis memuruna otomobiliyle çarptı. Polis memuru yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde uygulama noktasında meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durdurulmak istendi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymadı. Takibe alınan sürücü, otomobiliyle, uygulama noktasında yola kapan atan polis memuruna çarparak kaçtı. Polis memuru yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan sürücü ise polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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