Nusaybin'de PKK/KCK üyesi etkisiz hale getirildi, şüpheliler serbest bırakıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polislere silahlı saldırıda bulunan PKK/KCK terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirilmesinin ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin Eş Başkanı Bedia A.'nın da olduğu 7 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Nusaybin ilçesinde 25 Temmuz'da bir kadının şüpheli davranışlarda bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti. Kimlik bilgisini sorulan kadın, polis memurlarına silahlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri, saldırıdan yara almadan kurtulurken, olay mahalline sevk edilen özel harekat ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edilen kadın etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınanlardan şüphelilerden biri ilk gün, aynı aileden olan 5 kişi, ikinci gün, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nusaybin eski DBP Eş Başkanı Bedia A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bedia A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.