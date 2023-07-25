Nusaybin'de PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Kadın Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere olan PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kadın terörist etkisiz hale getirildi. İkamette yapılan aramada silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere olan PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kadın terörist etkisiz hale getirildi. İkamette yapılan aramada 2 adet susturucu, 2 adet tabanca, 2 adet el bombası, 4 adet dolu tabanca şarjörü, 20 adet fişek, 1 kutu fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Nusaybin'de davranışlarından şüphelenilen kadının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kadının bulunduğu meskene giden polis ekiplerine silahla ateş açıldı. Saldırıdan polis memurları yara almadan kurtulurken olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edilen kadın örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyon yapılan yerin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe (eski) eş başkanı B.A.'ya ait olduğu tespit edildi. İkamette yapılan aramada 2 adet susturucu, 2 adet tabanca, 2 adet el bombası, 4 adet dolu tabanca şarjörü, 20 adet fişek, 1 kutu fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Elde edilen dokümanların incelenmesinde ilçedeki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik, çok sayıda keşif çalışmasına ait notlar elde edildi. Sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. - ANKARA