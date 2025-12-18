Alev alan otomobile, balkondan hortumla su döktü; o anlar kamerada

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde alev alan otomobile, balkondan hortumla su dökerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 06 FS 8807 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Durumu gören bir bina sakini, balkondan hortumla su dökerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.