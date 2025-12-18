Haberler

Alev alan otomobile, balkondan hortumla su döktü; o anlar kamerada

Alev alan otomobile, balkondan hortumla su döktü; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki bir otomobil, motor kısmından alev aldı. Bir bina sakini, balkondan hortumla su dökerek yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, otomobil kullanılmaz hale geldi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde alev alan otomobile, balkondan hortumla su dökerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 06 FS 8807 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Durumu gören bir bina sakini, balkondan hortumla su dökerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
title