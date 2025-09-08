Haberler

Nusaybin'de Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda H.K. adlı sürücü yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Devrim Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. H.K. (44), otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. H.K. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA

Haber ve kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
