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Nusaybin'de otomobil-motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.