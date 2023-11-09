Nusaybin'de otomobil-motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam 22: 00 saatlerinde Nusaybin Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir otomobil karşıdan gelen motosiklete çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel