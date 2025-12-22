Mardin'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANF 555 plakalı otomobil, kırsal Yolbilen Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel