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Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza Nusaybin Mardin yolu caddesi Mehmet Akif Ersoy ortaokulu önünde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza Nusaybin Mardin yolu caddesi Mehmet Akif Ersoy ortaokulu önünde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Aslan - Güncel

Nusaybin Mardin Akif Güncel Haberler

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