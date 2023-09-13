Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kışla Mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN