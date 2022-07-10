NUSAYBİN'DE OTOMOBİL İÇİ BOŞ SULAMA KANALINA DÜŞTÜ Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil içi boş sulama kanalına düştü. Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil içi boş sulama kanalına düştü. Otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeüstü Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalının üzerinden geçen köprüde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 P 2153 plakalı otomobil, içi boş olan sulama kanalına düştü. Otomobilin içindeki 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, köylülerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedbir amaçlı ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobil vinç ve çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Nusaybin Mardin Güncel Haberler

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