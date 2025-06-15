Nusaybin'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 17 yaşındaki Y.E.K. hayatını kaybederken, 19 yaşındaki M.A.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Çağlar Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Y.E.K. (17) hayatını kaybetti, M.A.A. (19) yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Y.E.K'nin cenazesi otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel