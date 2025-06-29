Nusaybin'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Nusaybin'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kırsal mahalleler arasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalara devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçenin kırsal İlkadım ve Akarsu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için helikopter desteğiyle müdahalelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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