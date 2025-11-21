Nusaybin'de Okul Önünde Otomobilin Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Deniz K.'nin otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın anı ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
KAZA KAMERADA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken okul önünde otomobilin çarptığı Deniz K.'nin (6) ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aniden yola çıkan Deniz K.'ye otomobilin çarptığı, çarpmanın şiddetiyle çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin panikle yardıma koştuğu anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel