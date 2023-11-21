Nusaybin'de Okul Denetimleri Yapıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde okulların açılmasıyla polis ekipleri denetimlerde bulundu. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuk ve gençlerin korunması için okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin kurallara uyması vurgulandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde okulların açılmasıyla polis ekipleri denetimlerde bulundu.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 7 motorize ekip, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

39 okul çevresi, 22 umuma açık mekan, 4 metruk binada, 74 şahıs ve 4 okul servis aracında yapılan denetimlerde özellikle işletmelerin belirlenen kurallara uymaları gerektiği vurgulandı.

Nusaybin Kaymakamlığı resmi X hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kontrollerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - MARDİN