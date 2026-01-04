Haberler

Mardin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev hasar gördü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
