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Nusaybin'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Nusaybin'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki motosikletli kişi, cadde üzerinde rastgele ateş açtı. Yaşanan olayda bir kişi bacağından yaralandı, bazı iş yerleri de zarar gördü. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki motosikletli cadde üzerinde tabancalarla rastgele ateş açıp, çevrede panik ve korkuya neden oldu. Yoldan geçer bir kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken birçok iş yeri de zarar gördü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Barış Mahallesi Midyat Caddesi üzerindeki Demiryolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgeye gelen siyah elbiseli ve kasklı 2 motosikletli, ellerindeki tabancalarla rastgele ateş açtı. Çevrede panik ve korkuya neden olan olayda yoldan geçen E.G., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Kurşunların isabet ettiği bazı işyerleri de zarar gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.G., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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