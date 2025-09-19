Nusaybin'de Motosiklet Kazasında Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 25 yaşındaki Mikail Y., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mikail Y'nin (25) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, 13 Eylül'de Çağ Caddesinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Nusaybin Devlet Hastanesine, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel