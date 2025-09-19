Haberler

Nusaybin'de Motosiklet Kazasında Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 25 yaşındaki Mikail Y., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mikail Y'nin (25) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, 13 Eylül'de Çağ Caddesinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, Nusaybin Devlet Hastanesine, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
Neler yazdılar neler! Bütün Almanya Galatasaray'ın 5-1'lik hezimetini konuşuyor

Bütün Almanya Galatasaray'ın 5-1'lik hezimetini konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland'dan tarihi başarı

Dün gece yaptığıyla "İnanılmaz bir adam" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.