Nusaybin'de Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki Muhammed Dağ, kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, cenazesi otopsi için hastaneye gönderildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Muhammed Dağ (15), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin-Midyat kara yolu üzerindeki Çağ Çağ Barajı mevkisinde meydana geldi. Muhammed Dağ idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Dağ, yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Dağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağ'ın cenazesi, önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
