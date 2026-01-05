Mardin'de mısır kurutma fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde mısır kurutma fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tilkitepe Mahallesi'nde bir mısır kurutma fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dapo hasar gördü.