Mardin'de mısır kurutma fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir mısır kurutma fabrikasının deposunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde mısır kurutma fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tilkitepe Mahallesi'nde bir mısır kurutma fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dapo hasar gördü.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
