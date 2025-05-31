Nusaybin'de Minibüs Sürüye Çarptı: 13 Küçükbaş Hayvan Öldü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde minibüsün daldığı sürüdeki 13 küçükbaş öldü. Kaza, Nusaybin-Midyat kara yolu, Beyazsu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen minibüs, yola çıkan hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 13 küçükbaş öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),