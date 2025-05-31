Nusaybin'de Minibüs Sürüye Çarptı: 13 Küçükbaş Hayvan Öldü

Nusaybin'de Minibüs Sürüye Çarptı: 13 Küçükbaş Hayvan Öldü
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir minibüs, yola çıkan hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 13 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde minibüsün daldığı sürüdeki 13 küçükbaş öldü. Kaza, Nusaybin-Midyat kara yolu, Beyazsu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen minibüs, yola çıkan hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 13 küçükbaş öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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