Nusaybin'de Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile motosiklet, Çağ Çağ Bulvarı ile Şirin Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.