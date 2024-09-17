Nusaybin'de Mayın İmha Edildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde boş bir arazide bulunan mayın, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde bugün öğleden sonra boş arazide bir tavuk kümesinin yanında patlayıcı cisim olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ve güvenlik önlemi alan ekipler, cismin patlamamış mayın olduğunu belirledi. Mayın, İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Patlama sonrası mayının bulunduğu alanda çukur oluştuğu görüldü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.