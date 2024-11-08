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Nusaybin'de Lastik Kaldırmaya Çalışan Sürücüye Otomobil Çarptı

Nusaybin'de Lastik Kaldırmaya Çalışan Sürücüye Otomobil Çarptı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yolda gördüğü lastiği kaldırmak isteyen İbrahim Halil D., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kaza olmasın diye yolda gördüğü lastiği kaldırmak isteyen sürücü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İbrahim Halil D. (33), Nusaybin-Cizre kara yolu Hasantepe Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken yolda bir lastiğin olduğunu gördü.

Aracını kenara çeken İbrahim Halil D, kazaya sebebiyet vermemesi için lastiği yoldan kaldırmak istedi.

Bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen 33 BV 5512 plakalı otomobil, İbrahim Halil D'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Halil D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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