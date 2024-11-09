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Nusaybin'de Lastik Kaldırmaya Çalışan Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Nusaybin'de Lastik Kaldırmaya Çalışan Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolda gördüğü lastiği kaldırmak için otomobilini durduran İbrahim Halil Erduran, başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yolda gördüğü lastiği kaldırmak için otomobilini sağa çekip, aracından inen İbrahim Halil Erduran (33), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi yakınlarında, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Cizre yönünden Nusaybin yönüne gitmekte olan İbrahim Halil Erduran, yolun ortasında bir TIR lastiği görünce otomobilini sağa çekti. Erduran, kazaya sebebiyet vereceğini düşündüğü lastiği kaldırmaya çalışırken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BV 5512 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erduran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erduran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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