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Nusaybin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Nusaybin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çatalözü Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil, vinç yardımıyla kanaldan çıkarılarak çekiciye yüklendi ve bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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