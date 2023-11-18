Nusaybin'de kırsal mahallelerde yol kontrolü yapıldı

Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal mahallelerde yol kontrolü, şahıs ve araç sorgulamaları gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 292 şahıs ve 103 araç sorgusu yapıldı. Kontrollerde birçok ceza ve işlem uygulandı.

Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Trafik Tim Komutanlığı ve JASAT ile birlikte kırsal mahallelerde yol kontrolü, şahıs ve araç sorgulamaları yapıldı.

Kırsal Bahçebaşı ile Beylik Mahalleleri Yolu üzerinde, dün yapılan uygulamada 292 şahıs ve 103 araç sorgusu yapıldı. Trafik Tim Komutanlığı tarafından 10 araç sürücüne toplamda 28 bin 235 TL para cezası, 1 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Kontrollerde ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan, 1 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan işlem yapıldı, 3 farklı suçtan arama kaydı bulunan 1 şahıs da Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. - MARDİN