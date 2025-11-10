Nusaybin'de Kavga: Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, otomobil ile çarpılarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Çağ Çağ Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında taraflardan birinin otomobil ile çarptığı K.A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
K.A, ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel