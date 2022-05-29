NUSAYBİN'DE KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

NUSAYBİN'DE KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde düştüğü kanalizasyon çukurunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde düştüğü kanalizasyon çukurunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nusaybin Devlet Hastanesi yakınında bulunan kanalizasyon çukurundan gelen köpek sesini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri çukurdan yavru köpeği çıkardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, hastane bahçesinde bulunan köpeklerin yanına bırakıldı. (DHA)
Demirören Haber Ajansı / Güncel