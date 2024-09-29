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Nusaybin'de Kafa Kafaya Çarpışma: 11 Yaralı

Nusaybin'de Kafa Kafaya Çarpışma: 11 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nusaybin- Midyat kara yolu Beyazsu mesire alanı bölgesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LD 236 plakalı otomobil ile 27 AEA 48 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerdeki Nurcan E., Süleyman I., Hakan Y., Alaaddin Ü., Hüseyin E., Nurullah N., Muhammet D., Veysel Y., Süleyman T., Abdurrahman E. ve Nahide E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Nahide E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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