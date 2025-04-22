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Nusaybin'de Kaçakçılık Şüphelisine Polis Aracına Çarpma Olayı

Nusaybin'de Kaçakçılık Şüphelisine Polis Aracına Çarpma Olayı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan bir kaçakçılık şüphelisi, polis memuruna çarparak yaraladı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan ve yola kapan atan polis memuruna otomobiliyle çarpan kaçakçılık şüphelisi R.U. ile 2 iş birlikçisi tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Nusaybin ilçesinde, uygulama noktasında meydana geldi. Polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsünü, kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durdurmak istedi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymadı. Takibe alınan sürücü, otomobiliyle, uygulama noktasında yola kapan atan polis memuruna çarpıp kaçtı. Polis memuru yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan sürücü R.U., İ.İ. ile birlikte otomobilini bırakıp, E.A.'nın aracıyla kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. R.U.'nun aracında yapılan aramada yüklü miktarda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler R.U., İ.İ. ve E.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.U., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet', İ.İ., 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet', E.A. ise 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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