Nusaybin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 38 Bin 500 Paket Ele Geçirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, polis ekipleri tarafından yapılan aramada 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, ekipler durdurdukları bir tırda yaptıkları aramada, gizlenmiş vaziyette 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olaya ilişkin yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.