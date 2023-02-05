NUSAYBİN'DE, IRAK'A LÜKS ARAÇ TAŞIYAN TIR'IN DORSESİ DEVRİLDİ
Güncel Haberler
MARDİN'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda Irak'a giden lüks araçları taşıyan TIR'ın devrilmesiyle 2 lüks araç yola savruldu.
MARDİN'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda Irak'a giden lüks araçları taşıyan TIR'ın devrilmesiyle 2 lüks araç yola savruldu.
Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesine bağlı Odabaşı köyü mevki uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Irak'a giden lüks araçları taşıyan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'ın 2 bölümlü olan dorsesinin biri çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmazken 2 lüks araçta hasar oluştu. Araçlar ve TIR'ın dorsesi bölgeye çağırılan vinç ve çekici yardımıyla kaldırıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel