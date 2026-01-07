Haberler

Mardin'de iki kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Suriyeli iki kız kardeşin cinayetiyle ilgili 59 yaşındaki M.B. gözaltına alındı. Şüphelinin, ölenlerden birinin dini nikahlı eşi olduğu öğrenildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Suriyeli iki kız kardeşin ölümüne ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Abira'nın (41) evlerinde önceki gün silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayetin aydınlatılması için oluşturulan özel ekip tarafından kimliği tespit edilen şüpheli M.B.(59) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin ölen Sümeyye Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
