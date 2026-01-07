Mardin'de iki kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Suriyeli iki kız kardeşin cinayetiyle ilgili 59 yaşındaki M.B. gözaltına alındı. Şüphelinin, ölenlerden birinin dini nikahlı eşi olduğu öğrenildi.
8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Abira'nın (41) evlerinde önceki gün silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayetin aydınlatılması için oluşturulan özel ekip tarafından kimliği tespit edilen şüpheli M.B.(59) yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin ölen Sümeyye Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.