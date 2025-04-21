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Nusaybin'de İki Mayın Kontrollü Olarak İmha Edildi

Nusaybin'de İki Mayın Kontrollü Olarak İmha Edildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan iki mayın, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Mayınların Suriye'nin Kamışlı kenti ile Nusaybin arasındaki mayınlı sınır hattından çıkarıldığı değerlendiriliyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan 2 mayın, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Olay, akşam saatlerinde 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'nin Kamışlı kenti ile Nusaybin ilçesi arasında bulunan mayınlı sınır hattından çıkarıldığı değerlendirilen 2 mayın, kimliği belirsiz kişilerce yerleşim alanlarına yakın bir araziye bırakıldı. Mayınları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından 2 mayın kontrollü olarak imha edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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