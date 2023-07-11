Nusaybin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

MARDİN - Mardin Nusaybin'de 8 Mart Mahallesi Mevkiinde dün gece saat 23.20 sularında meydana gelen bir trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, düz bir yolda seyir halinde olan bir aracın sol taraftaki yola dönme girişimi sırasında gerçekleşti. Bu sırada, aynı yönde ilerlemekte olan başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki araçta bulunan toplam 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.