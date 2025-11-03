Nusaybin'de İki Aile Arasında Barış Sağlandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

İki aile arasında 7 ay önce bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı.

Bir konaklama tesisinde düzenlenen barış yemeğine iki ailenin üyeleri katıldı.

Her iki ailenin fertleri, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal'ın dua etmesinin ardından el sıkışarak barıştı.

Barış töreninde konuşan Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, "Bugün burada güzellikleri, huzuru ve barışı konuşuyoruz. Bizim görevimiz öfkeyi yatıştırmak, kalpleri birleştirmek ve kardeşliği pekiştirmektir. Nusaybin'de barışın ve huzurun tesisine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.